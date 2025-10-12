сегодня в 11:42

На блогера Сюткина завели дело из-за поста в Telegram о событиях в Буче

В России завели уголовное дело о распространении фейков об армии на блогера Павла Сюткина из-за его поста в мессенджере Telegram о событиях, произошедших в Буче, сообщает РИА Новости .

Столичные следователи вменяют блогеру публичное распространение заведомо ложных сведений о ВС РФ. Сюткин поместил у себя в Telegram-канале материалы с фейками о действиях российской армии.

Блогера уже арестовали по этому делу.

В Минобороны России в апреле 2022 года заявили, что опубликованные Украиной фото- и видео, которые якобы являются доказательством преступлений ВС РФ в Буче, это очередная провокация Киева.

Ранее за аналогичные и другие фейки судили проживающего за рубежом блогера Арслана Мирзаева (Али Чаринский).

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.