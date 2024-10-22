На базе НКО «Теплый прием» будет работать Центр пробации Московской области

В рамках реализации положений Федерального закона № 10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации» между ГУФСИН России по Московской области и Автономной некоммерческой благотворительной организацией «Социально-реабилитационный центр для бездомных людей „Теплый прием“ подписано соглашение о сотрудничестве, передает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Основная цель соглашения — это коррекция социального поведения, ресоциализация, социальная адаптация и социальная реабилитация лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, отбывающих наказание без изоляции от общества и освободившихся из исправительных центров и мест лишения свободы, а также предупреждение совершения ими повторных преступлений.

В мероприятии приняли участие директор АНО «Теплый прием» Илья Кусков, заместитель начальника ГУФСИН Лидия Скворцова, председатель Общественной наблюдательной комиссии Московской области, член Совета при Губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Сергей Леонов и член ОНК МО Сергей Харив, заместитель начальника управления Минюста по Московской области Казимагомед Сефикурбанов и заместитель начальника управления Минсоцразвития Московской области Юлия Барашкова.

На базе НКО «Теплый прием», которая осуществляет свою деятельность с 2017 года и имеет достаточный опыт в оказании специализированной помощи бездомным и инвалидам без определенного места жительства, будет осуществлять свою деятельность Центр пробации Московской области. Учреждение будет оказывать содействие освободившимся из мест лишения свободы в предоставлении временного места проживания, решении вопросов трудового и бытового устройства, а также восстановлении документов, оказании психологической и медицинской помощи.

Стоит отметить, что это первый Центр пробации, открытый на базе некоммерческой организации в Московском регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения, — наставникам», — сказал он.