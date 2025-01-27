На 18% снизилось число обращений по теме леса на портале «Добродел» Подмосковья

2 756 обращений граждан по темам лесного хозяйства поступило на портал «Добродел» Подмосковья в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«Это на 18% меньше, чем годом ранее. В количественном варианте, это минус 590 обращений», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Больше всего обращений в 2024 году пришло от подмосковных жителей на тему свалок в лесу — 1 479 (снижение почти на 30% по сравнению с прошлым годом). Сообщения на эту тему составляют более трети обращений жителей — 37%, тогда как в 2023 году таких было 52%.

О необходимости проведения санитарно-оздоровительных мероприятиях на территории лесничеств — 972 обращения (рост на 22% по сравнению с прошлым годом).

В топ-3 тем также вошли обращения о самовольном занятии участков — 306 (рост на 2,5% по сравнению с прошлым годом) и незаконной рубке — 290 обращений (рост на 44% по сравнению с прошлым годом).

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.