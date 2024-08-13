Мытищинцы приняли участие в митинге в честь Дня ВВС

Торжественный митинг, посвященный Дню военно-воздушных сил Российской Федерации, прошел в Мытищах у памятника «Подвигу летчиков Мытищинского аэроклуба», которые сражались в годы Великой Отечественной войны, передает пресс-служба администрации городского округа.

Глава округа Юлия Купецкая отметила, что развитие авиации важно для страны. Ведь именно сегодня летчики защищают нашу Родину, как защищали они ее во все годы, когда ей грозила опасность.

Юлия Олеговна подчеркнула, что и сейчас, в такое непростое время, мы должны поддерживать наших ребят, в том числе, и военную авиацию, в исполнении их воинского долга.

Председатель совета депутатов Андрей Гореликов отметил важность благодарности тем, кто охраняет небо над нашей родной страной.

Подполковник в отставке, ветеран военной службы, заместитель председателя Общественной палаты городского округа Мытищи Михаил Соколов рассказал, что с детства мечтал связать свою службу с авиацией. Он поздравил всех причастных к войскам этого рода, пожелав скорейшей Победы на спецоперации.

Мероприятие завершилось возложением цветов к памятнику «Подвигу летчиков Мытищинского аэроклуба».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья обозначил важность роли военных.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает», — сказал Воробьев.