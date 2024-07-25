Мытищинцев приглашают принять участие в акции «Свеча памяти»

Жителей городского округа Мытищи пригласили поучаствовать в акции «Свеча памяти» в День памяти детей, погибших из-за военных действий на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

27 июля в России стал Днем памяти детей, погибших из-за военных действий на Донбассе. С начала военных действий в ДНР погибло более 300 детей. Он был учрежден указом главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным в 2022 году. Именно в эту трагическую дату в 2014 году военнослужащие Украины обстреляли улицы Горловки в Донецкой народной республики из установок «Град», из-за чего погибли 22 мирных жителя, четверо из которых были детьми.

27 июля в 21.00 в Мытищинском городском Парке Мира пройдет акция «Свеча памяти» в память о детях, погибших в результате военных действий. У памятника «Мытищинцам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга в локальных конфликтах» вместе жители зажгут свечи, возложат цветы и почтят память невинных жертв минутой молчания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.