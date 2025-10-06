Мытищинцев приглашают поучаствовать в творческом экоконкурсе
Фото - © Пресс-служба городского округа Мытищи
Стартовал прием заявок на конкурс детского рисунка «Экоподмосковье», которое проходит по инициативе Общественной палаты и Мособлдумы при поддержке регионального министерства экологии и Российского экологического общества, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
В этом году организаторы предлагают следующие темы для рисунков и плакатов:
«Экологические проблемы Подмосковья и пути их решения: леса, воздух, вода, почва»,
«Моя экосемья»
«Экогруппа/экокласс»
«Мои домашние питомцы, которых спасли и приютили»,
«РСО в действии — как устроен раздельный сбор отходов в моем подъезде, дворе, населенном пункте».
За время существования конкурса в нем приняли участие более 7 тысяч человек.
Принять участие в конкурсе могут жители Московской области в возрасте от четырех до 21 года. Прием рисунков будет осуществляться до 20 декабря.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.