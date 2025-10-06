Мытищинцев приглашают поучаствовать в творческом экоконкурсе

Стартовал прием заявок на конкурс детского рисунка «Экоподмосковье», которое проходит по инициативе Общественной палаты и Мособлдумы при поддержке регионального министерства экологии и Российского экологического общества, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В этом году организаторы предлагают следующие темы для рисунков и плакатов:

«Экологические проблемы Подмосковья и пути их решения: леса, воздух, вода, почва»,

«Моя экосемья»

«Экогруппа/экокласс»

«Мои домашние питомцы, которых спасли и приютили»,

«РСО в действии — как устроен раздельный сбор отходов в моем подъезде, дворе, населенном пункте».

За время существования конкурса в нем приняли участие более 7 тысяч человек.

Принять участие в конкурсе могут жители Московской области в возрасте от четырех до 21 года. Прием рисунков будет осуществляться до 20 декабря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.