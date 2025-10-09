Мытищинцев приглашают на осеннюю экоакцию

Волонтеры сообщества «Экооперация» приглашают желающих принять участие в очередной акции по раздельному сбору вторсырья, которая состоится 12 октября с 12.00 до 14.00 около ТЦ 4DAILY. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Необходимо заранее отсортировать и подготовить вещи: чистые, сухие и аккуратно сложенные. Сортировать все вторсырье заранее дома по списку Приемочной № 1 (свериться можно по ссылке ) с учетом дополнений.

Кроме того, на акции можно будет бесплатно обменять ненужные вещи в хорошем состоянии на другие предметы, которые вам понравятся. Принимаются книги, настольные игры, пазлы, материалы для творчества, украшения, посуда (стекло/керамика/металл), комнатные растения, мелкая электроника, ароматы (духи, ароматически палочки и т. п.).

Также можно принести вещи для приюта «Зоодом»: корм, миски, поводки, игрушки для собак и кошек (текстиль — нет).

Не принимаются ламинированные бумага и картон, бумажные стаканчики, батарейки.

Организаторы акции просят не проходить с пакетами вторсырья через ТЦ, а идти к месту проведения акции с улицы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.