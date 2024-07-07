Мытищинским медикам вручили жилищные сертификаты

В Доме Правительства Московской области пяти сотрудникам Мытищинской больницы вручили сертификаты на приобретение жилья по программе «Социальная ипотека». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Всего счастливыми обладателями жилищных сертификатов стали в этот день 48 медиков Подмосковья. Программа стартовала в 2016 году, она позволяет решить жилищный вопрос сотрудникам самых востребованных в регионе специальностей — врачам и медсестрам, педагогам, молодым ученым.

«Все эти месяцы вся наша семья находилась в ожидании чуда, и оно сегодня свершилось! Вскоре у нас появится своя квартира, мы с мужем и детьми отпразднуем новоселье. Работаю в поликлинике № 2 уже 12 лет, очень рада была возможности приобрести собственное жилье», — поделилась впечатлениями участковая медицинская сестра Екатерина Минаева.

Специалисты получают от Московской области 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга, а сам участник программы платит только проценты по кредиту.

«Работаю в Мытищинской больнице около пяти лет, сначала в поликлинике № 2, затем в стационаре. Работать очень нравится, отличный коллектив — очень люблю своих коллег и пациентов. Благодарна руководству больницы и правительству Московской области за то, что помогли реализовать мою мечту о собственном жилье. Такие радостные события вдохновляют!» — рассказала врач онкологического отделения Мария Храмова.

С начала реализации программы «Социальная ипотека» жилищные условия смогли улучшить 95 мытищинских медиков. Получить сертификат «Социальной ипотеки» имеют право врачи, фельдшеры, медсестры, рентгенлаборанты и акушеры. Сертификаты выдают на покупку квартиры на первичном или вторичном рынке, либо индивидуального жилого дома.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году сертификаты на социальную ипотеку получат около 300 человек. В этом году обладателями нового жилья стали 296 талантливых специалистов. Глава региона отметил, что в любой работе, даже самой любимой и благородной, очень важна мотивация.

«Мы понимаем, что аренда и покупка жилья в столичном регионе — удовольствие не из дешевых, поэтому подключаемся и помогаем талантливым специалистам, у которых горят глаза. Вот уже 8 лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, людей, которые посвящают себя науке и открытиям. Программа очень востребована — каждый год мы выдаем порядка 300 сертификатов. В 2024-м поможем приобрести жилье на выгодных условиях еще 295 специалистам. А всего с 2016 года благодаря социальной ипотеке решить квартирный вопрос смогли уже порядка 3000 человек», — отметил Воробьев.