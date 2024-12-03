Мытищинских школьников приглашают на олимпиаду

Кадровый центр Подмосковья Мытищинский филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана АО «Метровагонмаш» при поддержке администрации городского округа Мытищи объявляет о приеме заявок на участие в Олимпиаде для школьников 11-х классов «Шаг в будущее», секция АО «Метровагонмаш», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Для того, чтобы попасть в проект, после регистрации в разделе «Олимпиады» выбери блок «инженерное дело» и заполни данные в соответствии с прилагаемым алгоритмом, указав секцию на базе АО «Метровагонмаш».

Главный приз: Возможность бесплатного обучения в МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.