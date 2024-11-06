Мытищинские танцоры успешно выступили на всероссийском фестивале

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Высокий уровень мастерства продемонстрировали участники мытищинского Образцового коллектива бального танца «Грация» на I Всероссийском хореографическом фестивале-конкурсе «Танцевальные сезоны. Волгоград». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Арт-объединение «Творческие Сезоны» создано с целью объединения артистов на одной сцене, помощи педагогам в их творческом и профессиональном развитии, и популяризации исполнительского искусства. Все конкурсы-фестивали проводятся командой профессионалов с многолетним опытом проведения культурно-массовых мероприятий и четким пониманием каждого процесса мероприятия.

Танцорам из Мытищ нужно было преодолеть серьезную конкуренцию — на конкурс съехались представители Крыма, Волгоградской области, Донецкой Народной Республики, Краснодара, Челябинска и других городов России. И с задачей они справились на отлично!

Гран-при проекта завоевала 1 старшая группа, а в активе 2 старшей группы — звание лауреатов 1 степени. Ребята занимаются под руководством Натальи Бакаляс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.