МВД: задержан курьер аферистов, обманувших пенсионерку на 19 млн рублей в Москве

Московские полицейские провели задержание одного из курьеров мошенников, которые украли у пенсионерки 19 млн рублей. Предполагаемый преступник — приезжий 20-летний мужчина, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Обманутой 69-летней женщине позвонил мошенник. Он сказал, что работает в компании, обеспечивающей людей сотовой связью.

Мужчина убедил пенсионерку в том, что нужно продлить договор. Для этого она должна была продиктовать пришедший на смартфон код в смс-сообщении. Затем аферист сбросил трубку.

Через некоторое время мошенник еще раз позвонил пенсионерке. На этот раз он уже убедил женщину в том, что в рамках ее счета совершались странные переводы. Аферист дал какой-то номер и порекомендовал позвонить на него. Якобы там ответит некий работник правоохранительных органов.

Пенсионерка позвонила по номеру. Ей предложили «задекларировать доходы».

Женщина в течение нескольких суток снимала деньги с банковского счета и передавала их курьерам, приезжающим за средствами. Суммарно пенсионерка отдала мошенникам 19 млн рублей.

Одного из курьеров удалось поймать. Против 20-летнего мужчины открыли уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). Приезжий отправлен под стражу.

Ранее московская 77-летняя пенсионерка отдала мошенникам почти 40 млн рублей. Деньги остались от умершего мужа.