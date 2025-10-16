МВД РФ опровергло информацию об ограничении выезда мужчин призывного возраста
Фото - © Игорь Долгов / Фотобанк Лори
Распространяемые в Сети сведения о временных ограничениях на выезд из РФ для мужчин призывного возраста не соответствует действительности, сообщает ТАСС.
Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Там отметили, что в интернете публикуются якобы документы о введении временных ограничений на выезд из страны для мужчин призывного возраста. Такая информация появляется в разных регионах РФ, в частности, она была в Пермском крае, Мурманской области и Ставропольском крае.
В МВД подчеркнули, что проверять подобную информацию следует только через официальные источники: сайты органов власти и официальные СМИ.
Ранее в МВД предупредили о крадущем данные шпионском приложении ClayRat. Версия этого приложения быстро эволюционирует.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.