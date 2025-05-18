МВД разъяснило правила оформления подписи в главном удостоверении личности

Граждане России могут ставить прочерк вместо личной подписи в паспорте исключительно при наличии физических ограничений, не позволяющих расписаться. Такое разъяснение дало Главное управление по вопросам миграции МВД РФ, сообщает ТАСС.

Закон не регламентирует вид подписи — это может быть как полное ФИО, так и уникальный росчерк, пояснили в ведомстве.

Естественное изменение подписи со временем не требует замены документа. Подпись на второй странице паспорта служит для идентификации личности и подтверждения достоверности данных.

Ситуации, когда человек принципиально отказывается ставить подпись, требуя поставить прочерк, не предусмотрены правилами. Такой документ может создать проблемы при оформлении сделок, получении услуг и в других юридически значимых ситуациях.

Для людей с ограниченными возможностями, которые физически не могут расписаться, делается исключение — в графе ставится прочерк с соответствующей отметкой в документах.

Эти разъяснения особенно актуальны в условиях цифровой трансформации, когда паспортная подпись остается ключевым элементом идентификации личности как в оффлайн-, так и в онлайн-пространстве.