МВД просит россиян не использовать видеонаблюдение и сайты знакомств из-за ВСУ

МВД России рекомендует жителям Белгородской, Брянской и Курской областей отказаться от использования камер наблюдения, а также сайтов знакомств из-за риска сбора информации через эти ресурсы представителями Вооруженных сил Украины, пишет «Интерфакс» .

«Противник массово выявляет IP-диапазоны на наших территориях и подключается к незащищенным камерам видеонаблюдения удаленно, просматривая все — от частных дворов до дорог и трасс стратегического значения. В этой связи, если нет острой необходимости, то камерами видеонаблюдения лучше не пользоваться», — говорится в рекомендациях Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Сотрудники ведомства также попросили жителей трех российских регионов воздержаться от использования сервисов для онлайн-знакомств. Такие площадки противник использует для легендированного сбора информации.

Военнослужащих попросили игнорировать любые ссылки, которые им приходят в соцсетях или через SMS-сообщения с незнакомых номеров, а также не пользоваться гаджетами, содержащими большое количество личной или служебной информации.

Жителей Белгородской, Брянской и Курской областей настоятельно просят отказаться от прямых эфиров и публикации записей с видеорегистраторов и других носителей видеофиксации в Сеть, так как эти данные могут попасть в руки киевского режима и использованы против населения страны.