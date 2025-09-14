МВД призвало не игнорировать автоматические уведомления приложений

Автоматические уведомления приложений могут помочь увидеть и предотвратить действия мошенников, не стоит их игнорировать, сообщается в Telegram-канале УБК МВД РФ.

Там отметили, что письма о входе в аккаунт, SMS с кодом подтверждения, предупреждения о подозрительной активности могут отвлекать людей или мешать им, но такие сообщения не появляются без оснований.

Компании внедряют системы автоматических оповещений, так как им нужно заботиться о безопасности пользователя (а заодно и собственной репутация). Так. взломанный аккаунт клиента — прямой удар по репутации фирмы.

Также оповещения нужны компаниям для уменьшения финансовых потерь. Операции аферистов, кражи данных и несанкционированный доступ влекут за собой прямые убытки. Если предотвратить инцидент на ранней стадии, то компания сэкономит огромные деньги.

Оповещения появляются еще и из-за соответствия регуляторным требованиям. Фирмы обязаны соблюдать законы о защите информации и граждан от мошенников.

Ранее глава проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин сообщил о росте количества случаев мошенничества через внутренние чаты онлайн-сервисов. Аферисты выдают себя за сотрудников поддержки и обманывают пользователей.