МВД пресекло работу двух Telegram-каналов, которые помогали обманывать россиян

Российские правоохранители пресекли работу двух Telegram-каналов, с помощью которых мошенники ежедневно использовали более 1 тыс. арендованных аккаунтов в мессенджерах для обмана россиян, сообщает ТАСС .

Незаконная деятельность была выявлена сотрудниками УБК МВД России при содействии коллег из Астраханской области и ЛНР и центра безопасности Max.

В ходе следственных мероприятий задержаны двое граждан 16 и 18 лет. Они были администраторами каналов.

На задержанных завели уголовные дела по ч. 1 ст. 274.5 УК РФ (организация деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя интернета). Подозреваемые могут отправиться в колонию на срок до трех лет.

Ранее МВД пресекло работу Telegram-бота по распространению данных россиян. Общий объем изъятых данных превышает 40 терабайт.

