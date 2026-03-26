МВД предупредило россиян об ответственности за несанкционированные акции

МВД России призвало граждан не поддаваться на призывы организаторов несанкционированных публичных мероприятий. В соцсетях и мессенджерах сейчас участились призывы к участию в акциях 27–29 марта и совершению других противоправных действий, сообщает пресс-служба МВД России.

Участие в несогласованных акциях и привлечение к ним других лиц, включая несовершеннолетних, влечет административную и уголовную ответственность. Все попытки проведения таких мероприятий будут пресекаться, а организаторы и участники — задерживаться.

Распространение материалов с призывами к противоправному поведению или недостоверной информацией о работе органов власти может быть квалифицировано как действия, направленные на дестабилизацию обстановки.

МВД рекомендует воздержаться от посещения мест возможных акций, предостеречь детей и близких. При этом родители несут ответственность за поведение несовершеннолетних в цифровой среде и могут быть привлечены к административной ответственности за их участие в несогласованных акциях.

