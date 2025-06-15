МВД предупредило россиян о вредоносных расширениях для браузеров

Исследователями компании LayerX Security были выявлены вредоносные расширения для популярных браузеров с аудиторией в 1,5 млн пользователей, сообщает пресс-служба УБК МВД РФ.

Так, они обнаружили 4 расширения для браузеров Chrome и Edge, которые предлагают пользователю улучшить управление звуком веб-страниц. Это Sound Fixer, Sound Booster, Volume Master и Sound Control. Их уже установили 1,5 млн человек.

При этом, кроме работы со звуком, указанные расширения подсовывают пользователю произвольные элементы, среди которых были реклама или фишинговые формы, перехватывают вводимую информацию или данные об активности.

Также разработчики приложений могли менять ссылки или перенаправлять пользователей на сторонние ресурсы.

Некоторые из указанных расширений были отмечены как вредоносные на платформе VirusTotal, но они все еще доступны для скачивания в Chrome Web Store.

Подобная кампания наблюдалась еще в начале года. Она затронула не менее 35 популярных расширений Chrome с охватом около 2,5 млн установок.

Ранее киберпреступники от имени маркетплейса Ozon устроили фишинговую атаку на пользователей. Сайт заблокировали.