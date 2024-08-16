МВД объявило в розыск бизнесмена Белоусова, строившего платные дороги в Подмосковье

Предприниматель Роман Белоусов оказался в федеральном розыске по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере, сообщает РБК со ссылкой на данные правоохранителей.

Соответствующее ходатайство силовики подали в Тверской суд Москвы. Белоусов в данный момент, предположительно, находится за пределами России. Его подозревают в совершении преступления по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса. За это мужчину могут отправить в тюрьму на срок до 10 лет.

Белоусов участвовал в нескольких крупных проектах. Он был бенефициаром группы компаний «Платная дорога», которая строит платные дороги и переезды в Подмосковье, Санкт-Петербурге. Также предприниматель участвовал в проекте возведения грузового порта на восточном берегу Сахалина.

Ранее режиссеру Ивану Вырыпаеву* вынесли обвинительный приговор в Москве. За распространение фейков о российских войсках его приговорили к 7,5 годам лишения свободы.

*включен министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории Российской Федерации.