МВД назвало свадьбу цыганских детей из Астрахани символической

В УМВД по Астраханской области не нашли нарушений закона в «свадьбе» цыганских детей, прошедшей в ресторане Астрахани. В ведомстве назвали церемонию символической, сообщает ТАСС .

Ранее в Сети было опубликовано видео со «свадьбы» 8-летнего мальчика и 13-летней девочки. В кадре дети танцуют друг с другом в праздничных нарядах: «жених» — в костюме с галстуком, «невеста» — в белом платье с фатой. Видео вызвало общественный резонанс.

Правоохранители провели проверку. В результате они выяснили, что «свадебный ритуал носил символический характер и не являлся официальной регистрацией брака».

По данным полицейских, дети проживают раздельно друг от друга в своих семьях. Официально свои отношения они смогут узаконить только по достижении установленного законодательством возраста.

Противоправных действий в отношении указанных детей не совершалось, добавили в УМВД по Астраханской области. С семьями несовершеннолетних провели разъяснительную работу.