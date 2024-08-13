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Музыканты и педагоги училищ могут поучаствовать в конкурсе «Послы Музыки РМО»

В 2024 году РМО отмечает свое 165-летие. В рамках празднования юбилея РМО реализует культурно-просветительский проект «165 лет РМО. Код времени», который получил поддержку президентского фонда культурных инициатив. В рамках данного проекта будет проведена серия мероприятий в сфере культуры, искусства и образования. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Одним из важных мероприятий проекта является конкурс «Послы Музыки РМО», который направлен на проведение лекций музыкальной тематики в государственных общеобразовательных школах регионов РФ.

Конкурс «Послы Музыки РМО» будет проведен в три этапа:

I этап — отборочный. Проводится на основе поданных заявок на участие на следующие темы:

роль классической музыки и ее влияние на современное общество;

Русское музыкальное общество и его история как социокультурное явление, его значение и роль в истории музыки;

великие композиторы — члены Русского музыкального общества, изменившие мировую историю музыки.

II этап — региональный. Проведение лекций в формате открытых уроков для школьников и выступление участников конкурса перед аудиторией в общеобразовательных учреждениях, которые оцениваются членами жюри конкурса.

III этап — заключительный. Проведение открытых лекций победителей Конкурса в одном из исторических залов центральных музеев/библиотек Москвы в очном формате с онлайн-трансляцией.

«Послы Музыки Русского музыкального общества» — всероссийский конкурс лекторов среди:

профессиональных музыкантов и музыковедов;

педагогов высших (консерваторий, академий, институтов), средних специальных (музыкальных училищ/колледжей) и начальных (детских музыкальных школ/детских школ искусств) образовательных учреждений в области музыкального искусства;

выпускников/студентов высших (консерваторий, академий, институтов) и средних специальных (музыкальных училищ/колледжей) образовательных учреждений в области музыкального искусства.

Сроки проведения конкурса: 1 июля — 20 декабря 2024 года.

Целями и задачами конкурса являются:

стимулирование интереса к музыкально-исторической проблематике и лекторской практике;

популяризация и развитие просветительской деятельности, выявление лучших лекторов в области музыкального искусства;

предоставление лекторам возможности публичного выступления.

популяризация классической музыки среди школьников всех возрастных групп, воспитание среди них нового поколения слушателей классической музыки;

эстетическое и нравственное становление и формирование личности посредством формирования у подрастающего поколения художественного вкуса и общей музыкальной культуры;

расширение творческих контактов между образовательными организациями и Русским

музыкальным обществом;

знакомство с яркими педагогическими лекторскими работами о выдающихся представителях классической музыки, знаковых фигурах в истории Русского музыкального общества и т. д.

Все участники конкурса, прошедшие оба этапа, награждаются дипломами участников конкурса. Победителям конкурса выплачиваются денежные премии в размере 50 тыс. рублей и вручаются дипломы «Посла Музыки Русского музыкального общества».

Призеры Конкурса награждаются специальными дипломами и благодарственными письмами от Русского музыкального общества.

Преподаватели, подготовившие победителей конкурса, награждаются благодарственными письмами.