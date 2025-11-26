Музыкальный критик Сергей Соседов хотел бы клонировать свою мать

Музыкальный критик Соседов — о своей маме: таких людей должно быть много

Музыкальный критик Сергей Соседов не раз говорил, что его мама — самый дорогой и важный человек в жизни. В преддверии Дня матери он обратился к ней с теплыми словами, сообщает Общественная служба новостей .

Критик подчеркнул, что его мама даст фору любой молодой женщине. По его словам, она потрясающий человек с чистой и доброй душой, острым умом и прекрасным чувством юмора, а готовит на уровне лучших шеф-поваров из ресторанов, отмеченных звездами Мишлен.

«Я очень люблю маму, это главный человек в моей жизни», — заявил Соседов.

Он также добавил, что при возможности клонировал бы ее.

«Таких людей должно быть много, чтобы каждый ощутил, насколько она потрясающая! Спасибо небу за такого героя. В моей жизни», — отметил критик.

В заключение всем матерям России Соседов пожелал долголетия и крепкого здоровья.

В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году он выпал на 30 ноября. Символом Дня стала незабудка, которая по древним поверьям способна напоминать о забытых близких.

