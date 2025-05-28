Мужчина в трусах грустил на крыше в Москве, куда его выгнала возлюбленная

Грустящего в трусах-шортах мужчину заметили на крыше старого дома в Лучниковом переулке в Москве. Он подходил к окну и что-то говорил своей возлюбленной — именно она выставила молодого человека, сообщает « МК: срочные новости ».

Женщина отправила мужчину на крышу с чемоданом. Однако молодой человек уходить не стал. Он снял футболку, раздевшись до трусов, и грустил.

На место прибыли сотрудники МЧС и полицейские. Они помогли молодому человеку зайти в квартиру. После этого правоохранители провели серьезный разговор с семейной парой.

Ранее мужчина убил бывшую жену, пырнул трехлетнего сына и угрожал прыгнуть из окна в Казани. Правонарушитель был иностранцем с российским гражданством.