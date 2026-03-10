Мужчина требует с экс-жены 3 млн рублей из-за рассказа о нем в блоге

Через суд мужчина требует с экс-жены 3 млн рублей из-за рассказа о нем, семейной жизни и разводе в блоге, сообщает Baza .

Бывшие супруги прожили в браке свыше 10 лет, у них родилось двое сыновей. Позднее отношения испортились, тогда они подали на развод. Начался суд по вопросу о том, с кем останутся дети.

Мама ребят — блогер. В аккаунте женщина подробно делилась с подписчиками историями из семейной жизни. Она разместила фото экс-мужа и еще рассказала, как он отбирал у нее детей, украл авто и избивал.

Когда мужчина увидел блог бывшей супруги, то решил, что рассказ о нем перед широкой аудиторией ущемляет его права. В итоге он отправился в суд.

Теперь экс-муж требует от блогера 3 млн рублей компенсации за нанесенный ему моральный вред и хочет выложить видеоролик, где его честное имя восстановят.

Блогер с юристом Натальей Михеевой с иском от бывшего супруга не согласны. Женщина отметила, что блог нужен ей, чтобы придать огласке ситуацию в семье. Она также надеется, что блог поможет ей вернуть детей, потому что сейчас опеку над ними отдали отцу. Пока это решение не вступило в силу, мама мальчиков подала жалобу.

