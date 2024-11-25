Мужчина специально растолстел, чтобы не служить в армии Южной Кореи
Фото - © Unsplash.com
Житель Южной Кореи специально набрал лишний вес, чтобы не проходить службу в армии. Рост 26-летнего мужчины — 169 см, а вес — 102 кг, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на материал местных СМИ.
Чтобы нарастить массу, житель Южной Кореи начал есть в два раза больше. Также он выпил большое количество воды перед тем, как отправиться на медосмотр. Хитрый план мужчине помог разработать друг.
Однако сотрудники южнокорейского военкомата раскусили уклониста и пожаловались в соответствующие службы. Его посадят в тюрьму на год. Согласно законодательству Южной Кореи, все мужчины должны пройти полуторагодовалую службу в армии.
Ранее в Москве уклониста от мобилизации вычислили по уличным камерам видеонаблюдения. Он самовольно покинул воинскую часть.