Мужчина пытался вплавь перебраться из РФ в Эстонию
В Ленинградской области пограничники задержали мужчину, который вплавь пытался перебраться из России в Эстонию, сообщает «Фонтанка SPB Online».
Беглец основательно подготовился: он раздобыл гидрокостюм, взял с собой деньги, фонарик и прочие необходимые ему вещи. Затем мужчина попытался вплавь пересечь эстонско-российскую границу по реке Нарве.
За этим его и застали пограничники. Они задержали беглеца. Выяснилось, что мужчина на самом деле находится в федеральном розыске. Его обвиняют в незаконном производстве наркотиков.
Теперь на мужчину возбуждено еще одно дело — по статье о незаконном пересечении госграницы РФ.
Ранее в Эстонии оппозиционная партия разработала законопроект о закрытии границы с Россией. Парламент страны его отвергнул.