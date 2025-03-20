Мужчина пытался вплавь перебраться из РФ в Эстонию

В Ленинградской области пограничники задержали мужчину, который вплавь пытался перебраться из России в Эстонию, сообщает «Фонтанка SPB Online» .

Беглец основательно подготовился: он раздобыл гидрокостюм, взял с собой деньги, фонарик и прочие необходимые ему вещи. Затем мужчина попытался вплавь пересечь эстонско-российскую границу по реке Нарве.

За этим его и застали пограничники. Они задержали беглеца. Выяснилось, что мужчина на самом деле находится в федеральном розыске. Его обвиняют в незаконном производстве наркотиков.

Теперь на мужчину возбуждено еще одно дело — по статье о незаконном пересечении госграницы РФ.

Ранее в Эстонии оппозиционная партия разработала законопроект о закрытии границы с Россией. Парламент страны его отвергнул.