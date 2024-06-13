Мужчина проплыл кролем по затопленной улице в Москве

Развлечения в столице вышли на новый уровень с приходом мегаливней. В Сеть попали кадры, как мужчина плывет кролем по затопленным улицам, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На видеозаписи видно, как компании мужчин развлекаются, смеются. Один из них проплыл кролем в огромной луже, а в это время москвича окружали затонувшие автомобили.

На территории Москвы и Подмосковья объявлен «оранжевый» уровень опасности погоды из-за очень сильного дождя. Этот уровень опасности означает высокую вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба в результате неблагоприятных погодных условий.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что очередной очень мощный ливень надвигается на Москву. Сильный дождь снова придет в столицу с 21:00 четверга до 03:00 пятницы. Его интенсивность 30 мм или еще три ведра дождевой воды на метр столичных улиц.