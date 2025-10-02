Мужчина лучше: россияне рассказали об идеальном начальнике

По их словам, мужчины эффективно организовывают работу и принимают решения, основываясь на логике, а не на эмоциях. Такое руководство способствует более продуктивной и стабильной рабочей среде.

«Лучше мужчины, женщины у власти чаще всего со скверным характером», — сказала одна из участниц опроса.

Лишь 13% респондентов отдали бы предпочтение начальнику-женщине. Эти участники исследования объясняют свой выбор тем, что женщины, как правило, проявляют больше внимания к деталям, отличаются доброжелательностью, легче адаптируются к новым условиям и адекватно реагируют на критические замечания.

При этом 32% россиян заявили, что половая принадлежность руководителя для них не имеет значения. Нечестные и некомпетентные управленцы встречаются как среди мужчин, так и среди женщин. То же самое можно сказать и о хороших начальниках.

