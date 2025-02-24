«Муж на час»: мошенники начали разводить россиян под видом популярной услуги

Эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов рассказал, как мошенники используют услугу «муж на час», и посоветовал, как не попасться на эту удочку.

Мошенническая схема работает довольно просто: злоумышленники публикуют на известных сайтах фейковые объявления с предложением услуг по ремонту, работ по дому и т. д. Если потенциальная жертва откликнулась, они присылают фишинговую ссылку о переводе задатка и пропадают.

По словам эксперта, красным флажком должны стать ссылки на сторонние ресурсы от незнакомых людей — скорее всего, это мошенники.

«В первую очередь не переходить ни по каким ссылкам, присланным из непроверенных источников», — предупредил Татаринов в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что переводить деньги неизвестным людям нельзя, но если вы все-таки сделали это и понимаете, что вас обманули, то нужно немедленно обратиться в полицию. Не факт, что деньги вернут, зато деятельность мошенников во многих случаях удается прекратить.