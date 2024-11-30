Муж Блиновской оставил должность снайпера и перевелся в тыл на ремонт дронов

Бизнесмен Алексей Блиновский больше не работает снайпером в зоне спецоперации. Он оперативно перевелся в тыл и теперь занимается ремонтом беспилотников, сообщает Mash .

Как рассказали сослуживцы предпринимателя, сейчас Блиновский в части пятой ОМСБР недалеко от Курахова (ДНР). После того, как он вернулся из столицы, на боевом задании в роли снайпера мужчина был всего несколько раз. А сейчас он занимается техническим дооснащением и помогает тренировать новых бойцов.

В начале сентября бизнесмена задержали на донецком направлении СВО. Это было сделано из-за неявки в Следком для ознакомления с материалами уголовного дела, касающегося неуплаты налогов.

Предприниматель знал, что его ищут, поэтому попросил у командования отправить его на переднюю линию столкновения. Блиновский возил боеприпасы. Такие поручения помогали ему не задерживаться долго на одном месте.

По версии следствия, «королева марафонов» Елена Блиновская уклонилась от уплаты налогов на общую сумму 906 млн рублей, из них она вместе с мужем незаконно легализовала 716 млн рублей. Ранее Блиновская частично признала вину в неуплате налогов. По ее словам, она посвятила себя семье после рождения дочери, а потому не следила за бухгалтерией. Такж она сумела погасить весь долг по НДФЛ перед ФНС в размере свыше 320 млн рублей. Но общий совокупный долг еще не погашен.