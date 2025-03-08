Мурашов: более 30 тыс женщин трудится в отрасли городского хозяйства

Заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов рассказал, что в сфере городского хозяйства области трудятся более 30 тысяч женщин. Он поздравил их с Международным женским днём, сообщила пресс-служба министерства содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

«В этот день не могу не отметить наших тружениц отрасли городского хозяйства. Ежедневно на благо региона работает более 30 тыс. женщин, среди них: работницы зелёного хозяйства, водители, сотрудники управляющих организаций, предприятий по обращению с отходами. Вопреки мнению о „неженском деле“ они регулярно выполняют сложнейшие задачи наравне с мужчинами. Отдельную благодарность выражаю женскому коллективу инспекторского состава и центрального аппарата ведомства за высокий профессионализм, сплоченность и неоценимый вклад в общую цель. Ваша энергия, знания и преданность делу — залог нашего успеха», — сказал Мурашов.

В честь праздника 8 Марта делимся историями очаровательных девушек с внушительным стажем работы в отрасли городского хозяйства:

Одна из них Алевтина — мастер участка и своего дела. Трудится в МБУ «Благоустройство и озеленение» городского округа Воскресенск уже 5 лет. Выполняет по-настоящему сложную «мужскую» работу: ремонтирует технику, приводит в порядок прибордюрные зоны, укладывает асфальт. Коллеги прозвали её «огненной» женщиной.

Ольга — водитель трактора в коломенском МБУ «Спецавтохозяйство». В учреждении работает 2 года, а всего отрасли посвятила более 15 лет. Настоящий профессионал — крепкая женщина, знающая свое дело и уважаемая в коллективе.

Наталья — сотрудница МКУ «Лесной» Пушкинского городского округа. Она работает 15 лет в должности инженера благоустройства и озеленения территории. Благодаря профессионализму и ценным деловым качествам вносит большой вклад в работу учреждения, за что пользуется заслуженным авторитетом всех его сотрудников.

Еще одна героиня отрасли — Галина, сотрудница МКУ «Служба благоустройства Габовское» Дмитровского городского округа. Более 40 лет она посвятила работе в данной сфере. Сейчас она следит за состоянием контейнерных площадок, придомовых территорий и игровых элементов на детских площадках.

Ранее губернатор Воробьев поздравил женщин Подмосковья с 8 Марта.

«8 Марта — это, безусловно, приближение весны, чего-то радостного. <…> Хочу поздравить всех женщин Московской области, которые являются опорой и на работе, и дома. Желаю мира, добра, любви и, конечно, здоровья», — сказал Воробьев.