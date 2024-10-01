В Клину выявили и пресекли незаконное использование сельхоз угодий

Муниципальный контроль городского округа Клина продолжает работу над выявлением незаконного использования частных земельных участков. В этот раз специалисты управления обнаружили нарушения у собственников наделов, предназначенных под сельскохозяйственные нужды, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Угодья расположены недалеко от поселка Решетниково.

«Нами выявлен факт нецелевого использования земельного участка, в данный момент мы устанавливаем владельца земельного участка. Так как мы видим здесь прием лома, материалы будут направлены в Министерство сельского хозяйства по Московской области, это положено по закону», — пояснил заместитель начальника Управления муниципального контроля и перспективного развития г. о. Клин Вадим Солодовников.

Основная задача специалистов муниципального контроля на этом этапе — выявить собственника. Владельца участка установили быстро и пригласили на встречу в администрацию поселка Решетниково. Как выяснилось, хозяин сдал участок в аренду по всем правилам. А «временщик» уже развернул на сельхознаделе незаконный бизнес.

«В случае выявления вот таких объектов всю ответственность несет правообладатель, даже если он не знает, как используется сданный участок. Кроме того, прием лома без разрешительных документов на сельхозучастке не только нарушает законодательство об использовании земли, но и несет прямую угрозу здоровью граждан и окружающей среде», — рассказал Вадим Солодовников.

Собственник пообещал исправить ситуацию в кратчайшие сроки. В противном случае к нему применят меры ответственности — материалы направят в налоговую службу и Министерство имущественных отношений для повышения кадастровой стоимости на участок, а в ресурсоснабжающие организации — для повышения тарифов.

В ближайшее время муниципальный контроль вновь проверит территорию. Всего в округе стоят на учете почти 17 тысяч земельных участков сельхозназначения. На данный момент обследовано уже более 10 тысяч. На 8 тыс. из них выявлены нарушения.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что для поддержки фермеров за 2 года в области предоставили более 23 тыс. га земли под производство сельхозпродукции — это программы «Земля без торгов» и «Подмосковные 10 га».

«Также важный аспект продовольственной безопасности — регулирование цен и снижение доли импорта. В этом нам помогает большая программа по хранению урожая. За 2023 год мы создали мощностей хранения на 60 тыс. тонн», — добавил глава Подмосковья.