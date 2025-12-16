Муниципалитеты Подмосковья ускорили приемку и оплату госконтрактов в 2025 году

Заказчики из Воскресенска, Сергиево-Посадского, Егорьевска, Пушкинского и Котельников завершили 2025 год с минимальным числом просрочек по приемке товаров и услуг, а также оперативной оплатой контрактов, сообщает пресс-служба главного контрольного управления Московской области.

Главное контрольное управление Московской области с помощью Портала исполнения контрактов регулярно контролирует сферу закупок в регионе. Портал позволяет отслеживать работу всех заказчиков и поставщиков в режиме реального времени.

По итогам 2025 года лучшие результаты по приемке товаров, работ и услуг показали заказчики из Воскресенска, Сергиево-Посадского, Егорьевска, Пушкинского и Котельников. В этих муниципалитетах зафиксировано минимальное количество просрочек при приемке.

Кроме того, заказчики Сергиево-Посадского, Пушкинского и Котельников организовали оплату контрактов в течение одного рабочего дня после приемки. Аналогичные показатели отмечались и в 2024 году.

В управлении подчеркнули, что такая работа способствует формированию благоприятного делового климата в Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.