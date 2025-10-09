МТС выяснила кто чаще всего посещает кинопарк «Москино»

Аналитики платформы МТС Геоэффект проанализировали профиль посетителей кинопарка «Москино» за год: каждый третий посетитель площадки стал туристом из регионов России, передает пресс-служба экосистемы.

По данным исследования, кинопарк «Москино» с момента открытия в сентябре прошлого года по нынешний сентябрь посетили более 500 тыс. человек из 78 регионов РФ и 110 зарубежных стран. 58% от общего числа посетителей пришлось на жителей столичного региона, 30% — на гостей из регионов России, 12% — на посетителей из-за рубежа.

В топ-5 российских регионов, жители которых побывали на киноплощадке, вошли Калужская Тульская и Рязанская области, Краснодарский край и Санкт-Петербург,. На каждый из них пришлось примерно по 2% от числа гостей из российских регионов. Иностранными гостями кинопарка чаще всего становились жители Беларуси и Китая (по 14% от числа зарубежных гостей), Узбекистана (9%), Армении (8%) и Киргизии (5%).

По мнению аналитиков, широкая географическая представленность посетителей кинопарка «Москино» говорят о высоком интересе к развивающейся кинопроизводственной площадке как к новой точке притяжения и месту отдыха.

Наиболее активной возрастной группой стали посетители в возрасте от 35 до 44 лет, на них пришлась почти четверть от общего числа (23%). За ними следуют две возрастные группы по 15% в каждой — дети до 17 лет и люди от 45 до 54 лет. Наименее активной стала группа от 64 лет (6%).

К кинопарку 63% посетителей предпочитали добираться на автомобиле () и почти 80% проводили в нем более четырех часов.