МТС с помощью ИИ будет подавлять шумы во время звонков

МТС запустила функцию шумоподавления в телефонных разговорах. Решение в реальном времени распознает на фоне речи сторонние звуки, ветер, сигналы строительной техники, транспорта и другой шум, и подавляет их. В мобильной сети подобный функционал реализован впервые на рынке, ранее такая опция была доступна только в мессенджерах, мобильных приложениях и настройках некоторых моделей смартфонов, сообщает пресс-служба оператора.

В основе решения — технология AI TelcoMixer, разработанная МТС Web Services (MWS). Она обрабатывает голос и возвращает в исходный канал между абонентами чистый звук в режиме реального времени на входящих и исходящих звонках. В отличие от опции шумоподавления, встроенной в современные гаджеты, которую необходимо активировать вручную, решение компании работает по умолчанию даже в режиме громкой связи.

«Это очередной шаг МТС в реализации стратегии по внедрению ИИ-технологий в инфраструктуру и услуги связи. До конца года мы готовим к запуску еще ряд уникальных для российского телеком рынка технологических решений. Так мы постепенно меняем российский телеком, наполняем его новыми технологиями и возможностями для абонентов», — прокомментировала генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

«Сегодня ритм жизни настолько высокий, что решение важных задач может застать человека, где угодно — в транспорте, на оживленной улице, в общественном месте. Наша задача обеспечить чистый звук в голосовых вызовах независимо от условий, при этом предоставить шумоподавление по умолчанию, без необходимости запускать какие-либо настройки вручную», — добавил генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин.

Пилотный запуск охватит 600 тысяч абонентов Москвы и Московской области на сетях стандарта 4G/LTE. Технология позволяет поэтапно подключать другие регионы.