МТС и НИУ ВШЭ открывают набор на второй поток магистратуры по ИИ

МТС Web Services (MWS) и факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ объявляют об открытии приема на совместную магистерскую программу «Исследования и предпринимательство в искусственном интеллекте», анонсированную в ходе конференции True Tech Day, сообщает пресс-служба оператора.

Подача документов на второй поток магистратуры МТС и НИУ ВШЭ начнется 20 июня. В рамках программы предусмотрены 30 оплачиваемых мест от МТС Web Services. Обучение будет проходить в очном формате в московском кампусе ВШЭ на реальных кейсах от действующих специалистов компании.

Образовательная программа реализована с учетом актуальных задач индустрии и ориентирована на практическое применение передовых технологий. В рамках обучения студенты получают доступ к виртуальной инфраструктуре MWS Cloud и выполняют проекты при помощи ресурсов GPU.

Обучение включает в себя математические дисциплины, необходимые для понимания и вдумчивого применения машинного обучения, а также реальные кейсы и изучение прикладных курсов, 70% из которых преподаются действующими специалистами МТС Web Services и MWS AI.

«Компетенции — один из ключевых ресурсов, обеспечивающих развитие любой отрасли. ИТ-рынок быстро трансформируется за счет появления новых технологий и ему необходимы кадры, которые оперативно адаптируются к переменам, легко учатся новому, имеют за плечами не только хорошую академическую, но и практическую базу. Именно такую синергию знаний мы стремимся передать студентам нашей магистратуры. Педагоги НИУ ВШЭ закладывают крепкую фундаментальную основу, а ведущие практики МТС обучают ребят на реальных бизнес-кейсах компании с применением технологий, которые сами ежедневно используют. В результате мы выпускаем готовых специалистов, которые не только разбираются в современных технологиях, но и обладают пониманием бизнеса», — сказал генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин.

Лучшие студенты получают офферы на стажировку и трудоустройство в компанию МТС Web Services уже в процессе обучения. Также у ребят есть шанс поучаствовать в программах академического обмена и пройти часть обучения за границей.

«Востребованность квалифицированных специалистов этой сферы и интерес к ней продолжает расти — об этом говорят и запросы со стороны индустрии, и число научных работ по темам, связанным с ИИ. Мы отчетливо видим эту динамику и вместе с индустриальными партнерами активно работаем над подготовкой кадров в области искусственного интеллекта. Наша совместная с МТС магистратура дает студентам возможность не только освоить современные технологии, но и поработать над реальными задачами под руководством экспертов отрасли. Они получают актуальные знания и навыки для использования разных методов машинного обучения, а также для создания и внедрения технологических решений», — уточнил декан факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Иван Аржанцев.