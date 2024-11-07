МТС Банк на 67% увеличил объем депозитов для бизнеса

МТС Банк в сентябре текущего года отметил увеличение объема депозитов для среднего и малого бизнеса на 67% в сравнении с тем же периодом прошлого года, передает пресс-служба кредитной организации.

Это связано не только с ростом ставок, но и с развитием банковских продуктов для данного сегмента.

На данный момент в МТС Банке максимальная доходность по депозитам для бизнеса увеличилась до 21,87%* годовых.

«Мы наблюдаем повышение спроса на депозиты в сегменте МСП, средний показатель портфеля привлеченных средств за первые 9 месяцев текущего года на 43% выше, чем за тот же период прошлого года. Число клиентов с депозитом также растет. Малый и средний бизнес стремится воспользоваться периодом высоких ставок по срочным вкладам и получить дополнительный пассивный доход, который можно направить на рост и развитие своего дела», — поделилась вице-президент, руководитель кластера малого бизнеса МТС Банка Надежда Панчурина.

Она подчеркнула, что данное вложение будет наиболее актуальным перед новым годом, чтобы свободные средства работали во время каникул компаний.

Депозит для бизнеса отличается преимуществом в гибкости и ясности для клиента. Средства суммой от 50 тыс. до 400 млн рублей можно разместить от 1 дня до 2 лет.

* Депозит «Классический» (далее — Депозит), ставка до 21,87% годовых в рублях РФ, сумма — от 5 000 000 рублей РФ, срок — 61 день. Выплата процентов в конце срока, без капитализации, частичного снятия, пополнения, пролонгации. Досрочное расторжение Депозита по ставке «До востребования». Подробнее на сайте www.mtsbank.ru и в офисах ПАО «МТС-Банк». Предложение действительно по состоянию на 07.11.2024 г. Настоящее предложение не является офертой (публичной офертой). Услуги оказывает ПАО «МТС-Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2268 от 17.12.2014

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