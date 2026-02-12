Может помочь в создании химоружия: названы риски стремительного развития ИИ
Эксперты заявили о рисках быстрого развития искусственного интеллекта
Фото - © сгенерировано Freepik
Стремительное развитие искусственного интеллекта (ИИ) несет за собой определенные риски, сообщает ТАСС.
Ряд ведущих экспертов в области ИИ покинул свои посты в OpenAI и Anthropic в знак протеста против якобы халатности руководства. По их мнению, безопасности технологий уделяется недостаточно внимания — риски внедрения ИИ не учитываются.
В Anthropic представили отчет, в котором указали на потенциальную возможность использования ИИ для подготовки тяжких преступлений — вплоть до создания химического оружия.
Отдельным вызовом аналитики назвали автономную работу систем искусственного интеллекта без контроля со стороны человека.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.