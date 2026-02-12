Может помочь в создании химоружия: названы риски стремительного развития ИИ

Ряд ведущих экспертов в области ИИ покинул свои посты в OpenAI и Anthropic в знак протеста против якобы халатности руководства. По их мнению, безопасности технологий уделяется недостаточно внимания — риски внедрения ИИ не учитываются.

В Anthropic представили отчет, в котором указали на потенциальную возможность использования ИИ для подготовки тяжких преступлений — вплоть до создания химического оружия.

Отдельным вызовом аналитики назвали автономную работу систем искусственного интеллекта без контроля со стороны человека.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.