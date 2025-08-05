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В Сети появилось видео, как мотыльки облепили дома и заборы в Забайкалье

В Забайкалье жители наблюдают нашествие мотыльков, они облепили дома, столбы и заборы, сообщает RT .

Огромные тучи этих насекомых прилетели в село Урульга и поселок Карымское.

На видео показано, что мотыльки плотно сидят на столбах и заборах, насекомых очень много.

Ранее в Дагестане наблюдали «дождь из саранчи». Там насекомые захватили около 145 тыс. га земли.