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Мособлнаследние выдало разрешение на проведение реставрационных работ в Щелкове

Главное управление культурного наследия Московской области выдало разрешение на проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Усадьба Гребнево, XVIII–XIX вв., передает пресс-служба администрации городского округа.

Объект находится по адресу: Московская область, городской округ Щелково, деревня Гребнево.

Реставрационные работы по воротам и ограде начаты в 2022 году. Разрешением предусмотрено проведение работ по северной ограде парка и северо-западной башне.

Строительство каменной ограды усадебного комплекса Гребнево началось во второй половине восемнадцатого века. Ограда комплекса многократно перестраивалась и ремонтировалась.

Угловая северо-западная башня ограды появилась вместе с аналогичной башней церковной ограды после пожара 1865 года. Ее облик повторяет черты ранее выстроенных готических башен. Нижний ярус башни относится к первоначальному псевдоготическому периоду, а верхний ярус был перестроен в середине — второй половине девятнадцатого века.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.