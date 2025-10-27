Мособлконтроль сообщил о будущих изменениях ответственности по оплате контрактов

Госдума в первом чтении приняла поправки к статье 7.30.4 КоАП РФ в части административной ответственности заказчиков, которые работают по Федеральному закону № 223. Так, в актуальной редакции заказчик несет административную ответственность, в случае если нарушит срок оплаты только в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом сообщает пресс-служба Мособлконтроля.

Предлагается распространить ответственность заказчика по всем контрактам, независимо от статуса поставщика. В противном случае, как говорится в пояснительной записке к законопроекту, на рынке закупок складывается ситуация меньшей защищенности поставщиков, не являющихся субъектами МСП, от недобросовестных заказчиков.

По мнению инициаторов законопроекта, данные изменения КоАП РФ позволят обеспечить возможность привлечения к ответственности недобросовестных заказчиков, обусловят повышение конкуренции в связи с уверенностью участников в защите их прав на получение своевременной оплаты за поставленные товары, оказанные услуги и проведенные работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность привлечения собственных ресурсов региона для развития сильной экономики. Он назвал это важной и чувствительной работой.

«Мы активно привлекаем новые предприятия, оказываем содействие развитию и модернизации уже значимых для экономики региона компаний, предоставляя самые разные меры поддержки. Рассчитываем, что они будут создавать рабочие места, внедрять технологии», — заявил Воробьев.