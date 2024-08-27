сегодня в 17:07

Мособлконтроль назвал округа, где заказчики по контрактам не допускают просрочек

Главное контрольное управление Московской области с помощью современного информационного ресурса — портала исполнения контрактов Московской области — на регулярной основе осуществляет контроль в сфере закупок. Портал позволяет в режиме реального времени увидеть работу всех заказчиков и поставщиков Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

По итогам августа 2024 года лучшими по Московской области стали заказчики городских округов Котельники, Воскресенск, Сергиево-Посадский, Егорьевск, Пушкинский, Электросталь, Луховицы, Наро-Фоминский, Серебряные Пруды. Заказчики указанных муниципальных образований допустили минимальное количество просрочек при приемке товаров, работ и услуг по контрактам.

Кроме того, городские округа Котельники, Сергиево-Посадский, Пушкинский осуществляют оплату в течение 1 рабочего дня после приемки. Такая работа способствует благоприятному климату для бизнеса в Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.