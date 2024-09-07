Мособлизбирком предлагает сделать традицией посещение избирательных участков семьей
Фото - © Telegram-канал Мособлизбиркома
Единый день голосования 2024 — это отличный повод, чтобы завести новую традицию — ходить всей семьей на выборы, сообщает Telegram-канал Мособлизбиркома.
«Предлагаем сделать традицией посещение избирательных участков семьей», — говорится в сообщении.
В Мособлизбиркоме добавили, что заложить первый кирпичик этой традиции в Год семьи — очень символично.
В Подмосковье 7 сентября идет второй день выборов в муниципальные Советы депутатов. С 6 по 8 сентября жители выбирают депутатов в муниципальные Советы в 25 городских округах региона. Еще в трех городских округах — Пушкинском, Наро-Фоминском и Подольске, проходят дополнительные выборы.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.
«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.