Мособлгаз подготовил Вечный огонь в Мытищах к 81-й годовщине Победы
Специалисты Мособлгаза провели техническое обслуживание системы газоснабжения мемориала «Вечный огонь» в Мытищах в преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Работы включили проверку оборудования и благоустройство прилегающей территории, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Сотрудники компании проверили герметичность газопровода, очистили газовые горелки и форсунки от загрязнений, обеспечили свободный доступ к мемориалу и отрегулировали высоту пламени. Это позволяет гарантировать бесперебойную и безопасную работу Вечного огня в праздничные дни.
Забота о памятных местах остается частью социальной ответственности Мособлгаза. Филиалы предприятия уделяют внимание не только мемориалам «Вечный огонь», но и обелискам времен Великой Отечественной войны по всему Подмосковью.
Филиал «Север» курирует 13 подшефных памятников. В апреле сотрудники организовали субботники на каждой площадке: привели в порядок прилегающие территории, убрали мусор и благоустроили пространство вокруг монументов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.
«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.