«Мособлэнерго» выявило деятельность незаконной майнинговой фермы в Подмосковье

Работники департамента безопасности АО «Мособлэнерго» совместно с правоохранительными органами выявили факт незаконного подключения к сетям компании с целью обеспечения работы оборудования майнинговой фермы. Об этом сообщила пресс-служба АО «Мособлэнерго».

В ходе проверки узла учета электроэнергии, проводимой работниками АО «Мособлэнерго» с привлечением правоохранительных органов на территории г. о. Пушкинский, были выявлены признаки несанкционированного вмешательства. По предварительным данным ущерб, нанесенный компании, превысил 19 млн. рублей. Сотрудники правоохранительных органов изъяли майнинговое оборудование — более 100 единиц вычислительной техники.

По факту данного незаконного подключения к сетям компании, выявленного в октябре 2024 года, правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества).

АО «Мособлэнерго» на регулярной основе проводит активную работу по выявлению и пресечению незаконного потребления электроэнергии майнинговыми фермами. Так, за 3 года по заявлениям компании было возбуждено 4 уголовных дела по факту хищения электроэнергии с целью обеспечения работы оборудования майнинговых ферм. Причиненный действиями нарушителей закона суммарный ущерб превысил 170 млн рублей.

«Незаконная добыча криптовалюты наносит не только убытки электросетевой компании, но и вредит обычным потребителям, которые страдают от снижения качества передаваемой электроэнергии из-за дополнительной высокой нагрузки на сети, износа сетевого оборудования и перепадов напряжения в электросетях», — отметил генеральный директор АО «Мособлэнерго» Владимир Бойко.