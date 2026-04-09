Мособлдума во II квартале 2026 года проведет 108 мероприятий

План работы был принят в ходе 133-го заседания Мособлдумы. Всего документ предусматривает 108 мероприятий, причем 39 из них отведено под подготовку законопроектов, сообщила пресс-служба Мособлдумы.

«Наиболее значимые из них касаются государственной поддержки ведения садоводства и огородничества на территории Московской области, исполнения бюджета за 2025 года, кадетского образования, а также ряд других», — отметила первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина.

Парламентарий также сообщила, что в ходе Часа Правительства Московской области депутаты заслушают 6 докладов. Еще столько же выступлений запланировано на Часе территориальных органов федеральной власти.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.