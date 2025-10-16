Мособлдума установила правовое регулирование патриотического воспитания

Поправки разработаны с целью укрепления значимости патриотического воспитания в Московской области, что требовало соответствующего нормативного правового регулирования.

Согласно изменениям, дополнился понятийный аппарат понятиями «духовно-нравственное воспитание» и «гражданско-патриотическое воспитание», расширен круг субъектов патриотического воспитания — к нему добавляются молодежные и физкультурно-спортивные организации.

Также расширен перечень целей и задач патриотического воспитания. В том числе оно будет направлено на сохранение и укрепление традиционных ценностей, развитие мотивации к обучению в кадетских школах.

Методическое и информационное обеспечение деятельности по реализации госполитики в сфере патриотического воспитания будет осуществляться региональным министерством информации и молодежной политики путем оказания консультаций, разработки методов и форм работы, тиражирования успешных практик, проведения мероприятий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность детских писем для поддержания духа бойцов на СВО.

«Сидим с командиром, он приехал на побывку на 3 дня, я ему говорю, чем помочь, ты ж с пустыми руками к бойцам не вернешься. Он говорит: продукты, сигареты, белье, коптеры. Но говорит, какое значение имеют детские письма!» — заявил глава региона.

