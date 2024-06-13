Мособлдума установила новые меры поддержки работников учреждений соцобслуживания

По словам спикера регионального парламента Игоря Брынцалова, закон устанавливает для работников учреждений соцобслуживания ежемесячную выплату на аренду жилья.

Планируется, что размер выплаты составит 20 тыс. рублей. А для супругов — работников учреждений соцобслуживания — 30 тыс. рублей.

«Помощь с жильем является крайне эффективной мерой поддержки, она уже успешно себя зарекомендовала. Компенсацию за аренду жилья уже получают наши медики и педагоги. Например, это более 11 тыс. медработников», — отметил Брынцалов.

Он добавил, что выплату смогут получать более 900 работников сферы соцобслуживания. На эти цели предусмотрено более 134 млн рублей в 2024 году.

«Планируется, что выплату будут получать свыше 400 уже работающих сотрудников, будут привлечены еще более 500 специалистов», — подчеркнул парламентарий.

Кроме этого, планируется также предоставлять единовременные выплаты молодым специалистам: 50 тыс. рублей в первый год работы и 100 тыс. рублей — во второй год.

«Наш регион активно развивается и нуждается во врачах, сиделках, медсестрах, логопедах, младших воспитателях, специалистах по реабилитации. Поэтому считаем, что пришло время распространить меры поддержки и на работников учреждений социального обслуживания. Так мы мотивируем их жить и работать в Подмосковье», — добавил Брынцалов.

На выплату молодым специалистам в 2024 году предусмотрено финансирование в объеме 5,4 млн рублей. Планируется, что в первый год ее получат более 100 человек и свыше 160 — во второй год (с учетом вновь принятых сотрудников).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.