Мособлдума рассмотрит законопроект об увеличении доплат пенсионерам

В ходе форума «Активное долголетие в Подмосковье» обсуждался вопрос мер поддержки в регионе для граждан старшего возраста, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Одна из мер, которая была установлена в Подмосковье — ежемесячная доплата до 18 тысяч рублей для неработающих одиноко проживающих пенсионеров старше 65 лет. На ближайшем заседании мы рассмотрим законопроект об увеличении размера этой выплаты до 20 тысяч рублей», — рассказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

По его словам, если пенсия у гражданина будет составлять меньше 20 тысяч рублей, то до этой суммы будут доплачивать.

Компенсация предусмотрена для тех, кто:

получает пенсию ниже 18 тысяч рублей;

старше 65 лет;

не работает;

живет в Подмосковье не менее 10 лет;

проживает один или вместе с другим неработающим пенсионером.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.