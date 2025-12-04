сегодня в 12:02

Мособлдума расширила список штрафов: что теперь грозит взрослым и ИП

В Мособлдуме в целом проголосовали за внесение изменений в Кодекс Московской области об административных правонарушениях, в частности, штрафы за вовлечение подростков в употребление сжиженного газа теперь будут назначать и за покупку или передачу газосодержащих товаров несовершеннолетним, передает корреспондент РИАМО.

В Московской области уже действуют штрафы за вовлечение несовершеннолетних в употребление сжиженного газа (сниффинг). Для граждан санкция составляет 5 тыс. рублей. Новый закон уточняет: ответственность наступит и в том случае, если взрослый покупает или передает газосодержащие товары подростку.

Еще одно изменение касается порядка привлечения к административной ответственности. Сейчас штрафы за нарушения при организации ярмарок, продаже товаров на них или размещении нестационарных торговых объектов предусмотрены только для должностных лиц и организаций. Но на практике организаторами ярмарок могут быть индивидуальные предприниматели, а размещением НТО занимаются ИП или самозанятые.

По новым правилам ответственность распространяется и на индивидуальных предпринимателей, и на граждан.

Штрафы за нарушения порядка организации ярмарок

По статье 4.4 предусмотрена ответственность за проведение ярмарки в дни, которые не установлены нормативными правовыми актами Московской области:

• для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц — от 30 до 40 тыс. рублей;

• для юридических лиц — от 150 до 200 тыс. рублей.

За повторное нарушение в течение года:

• для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц — от 40 до 50 тыс. рублей;

• для юридических лиц — от 200 до 250 тыс. рублей.

Также штрафы установлены за нарушение организатором ярмарки требований порядка ее проведения, утвержденного правительством Московской области:

• для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц — от 30 до 40 тыс. рублей;

• для юридических лиц — от 150 до 200 тыс. рублей.

За повторное нарушение в течение года:

• для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц — от 40 до 50 тыс. рублей;

• для юридических лиц — от 250 до 300 тыс. рублей.

Статья 4.5 касается нарушений схемы размещения нестационарных торговых объектов. За размещение НТО с нарушением схемы предусмотрены штрафы:

• для граждан — от 2,5 до 5 тыс. рублей;

• для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц — от 30 до 40 тыс. рублей;

• для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. рублей.

За повторное нарушение в течение года:

• для граждан — 5 тыс. рублей;

• для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц — от 45 до 50 тыс. рублей;

• для юридических лиц — от 150 до 200 тыс. рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.